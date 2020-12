Impfstoffe - EMA empfiehlt erste Zulassung eines Impfstoffs in der EU

Grünes Licht der EU-Behörde für Biontech

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat am Montag die erste Zulassung eines Impfstoffes in der EU empfohlen. Für den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer gab es somit grünes Licht. Das teilte die Behörde am Montag in Amsterdam mit. Im nächsten Schritt muss die EU-Kommission über die Verwendung des Präparats für alle Mitgliedsländer entscheiden - das gilt als Formsache und soll noch vor Weihnachten geschehen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßte die erste Zulassung und sprach in einer Stellungnahme von einem "erfreulichen Tag nach zehn Monaten harten Kampfes gegen die Corona-Pandemie." Wenn die EU grünes Licht gibt, werde man in Österreich "zügig mit der Verteilung und den ersten Impfungen ab dem 27. Dezember beginnen".

In Europa hat Großbritannien bereits eine Notfallgenehmigung erteilt, in der Schweiz erhielt der Impfstoff am Samstag eine bedingte Marktzulassung. Außerhalb Europas haben schon die USA und Kanada mit Massenimpfungen mit dem Mittel begonnen.