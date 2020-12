Impfstoffe - Kurz für einheitlichen Impfstart in der EU

Kanzler war am Mittwoch in Kontakt mit von der Leyen und Pfizer

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) unterstützt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem einheitlichen Impfstart gegen Corona in der Europäischen Union. Die Corona-Impfungen sollten so rasch wie möglich beginnen, teilte Kurz am Mittwoch mit.

Nach Angaben aus dem Bundeskanzleramt war Kurz am Mittwoch in Kontakt mit dem Impfstoff-Hersteller Pfizer und mit der Präsidentin der EU-Kommission. "Je früher wir in der EU zu impfen beginnen können, desto besser", bekräftigte der Kanzler. "Denn jeder Tag Pandemie bedeutet in Europa aktuell tausende Tote, einen heftigen wirtschaftlichen Schaden und unzählige Menschen, die um ihrem Arbeitsplatz fürchten müssen."

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hatte am Dienstag bekannt gegeben, dass sie am 21. Dezember ihr Gutachten zum Impfstoff der Firmen Biontech und Pfizer abgeben will - acht Tage früher als zuvor geplant. Von der Leyen ließ keinen Zweifel, dass sie mit einem positiven Bescheid rechnet.