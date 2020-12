Vereinbarung mit Regierung in Tokio über 120 Millionen Corona-Impfdosen

Pfizer will einem Medienbericht zufolge am Freitag in Japan eine Zulassung für seinen zusammen mit Biontech entwickelten Corona-Impfstoff beantragen. Kyodo News berief sich auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Die Regierung in Tokio hat mit Pfizer eine Vereinbarung über die Lieferung von 120 Millionen Impfdosen geschlossen.