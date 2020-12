Impfstoffe - Pfizer/Biontech erhielt Notfallzulassung in Mexiko

Bisher über 13.000 Corona-Tote in Mexiko

Mexiko hat dem Coronavirus-Impfstoff von der Firmen Pfizer und Biontech eine Notfallgenehmigung erteilt. Dies gab der Vizegesundheitsminister des Landes, Hugo Lopez-Gatell, am Freitag (Ortszeit) bekannt. Das Land meldete zuletzt binnen eines Tages 12.253 Coronavirus-Neuinfektionen. Weitere 693 Menschen starben an oder mit dem Coronavirus. Insgesamt wurden in Mexiko bisher 1,23 Millionen Coronavirus-Infektionen und 13.019 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 registriert.