Impfung - 1.800 Kärntner über 80 Jahre kommen am Wochenende dran

Erste Impfrunde in Pflegeheimen abgeschlossen - Schon 25.000 Anmeldungen

Während die erste Impfrunde in den Kärntner Pflegeheimen mit 7.000 Geimpften abgeschlossen worden ist, sollen am Wochenende 1.800 Kärntner, die über 80 Jahre alt sind, folgen. Die Impfungen finden in den Bezirksstellen der Gesundheitskasse (ÖGK) statt. Über ihre Wohnsitzgemeinden haben sich bereits 25.000 Menschen zu einer Impfung angemeldet. Wann der Impfstoff für sie alle geliefert wird, ist noch nicht klar.

Laut Landespressedienst wurde die Lieferung von 8.300 Dosen bis Ende Jänner angekündigt, es dürfte aber möglicherweise mehr Impfstoff kommen. Eine journalistische Berichterstattung von den Impfungen aus den ÖGK-Bezirksstellen werde nicht gestattet, hieß es am Freitag. Man wolle so Impfteams und Impfwillige schützen. Der Landespressedienst werde Fotos und Schnittbilder zur Verfügung stellen.

Unterdessen heizen Impfstoffknappheit und die Praxis, überzähligen Impfstoff an vorher angemeldete Interessenten außerhalb der Zielgruppen in den Pflegeheimen zu verimpfen, die Gerüchteküche an. Laut der Landesregierung werden vor Impfterminen Listen mit Impfwilligen angelegt, um Reste des Impfstoffs nicht verfallen zu lassen. In den Ampullen mit dem Impfstoff sind nämlich statt der angegebenen fünf Dosen oft sechs oder mehr enthalten. Mit den Überschüssen sollen externe Mitarbeiter oder Angehörige geimpft werden. Medien berichteten von Anfragen durch Heim-Fremde, die Rede war aber auch von Impfungen gegen "Spenden". Der Landespressedienst verneinte, dass so etwas passiere.