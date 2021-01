Impfung - 107-Jährige wird zum Gesicht der Impfkampagne in Italien

Patientin eines Seniorenheims bei Rom rief ihre Landsleute zur Impfung auf - Auch Spanische Grippe überwunden

Eine 107-jährige Italienerin, Patientin eines Seniorenheims in der Nähe von Rom, ist zum Gesicht der Impfkampagne in Italien geworden. Die 1913 geborene Fiorina Fiorelli, die am 13. Jänner ihren 108 Geburtstag feiern wird, hatte in ihrer Kindheit die Spanische Grippe überwunden. Ihre Landsleute rief Fiorelli auf, der Wissenschaft zu vertrauen und sich impfen zu lassen.

"Fiorina ist eine ganz besondere Frau und ein Beispiel für Vertrauen in die Medizin", kommentierte der italienische Sozialdemokratenchef Nicola Zingaretti, der das Foto Fiorellis während der Impfung postete. "Ich finde, es ist ein Glück, dass ich mich impfen lassen durfte. Leider gab es keinen Impfstoff in den Jahren 1918 bis 1920 als meine Mutter und meine Schwester an der Spanischen Grippe erkrankt sind", berichtete die Frau laut der Tageszeitung "Corriere della Sera" (Sonntagsausgabe).

Fiorelli war in ihren Jugendjahren in ein Kloster in Frankreich gezogen, um Ordensschwester zu werden. Nach einiger Zeit hatte sie jedoch wegen der strengen Disziplin dem Ordensleben den Rücken gekehrt. Mit 45 Jahren heiratete sie dann einen um zehn Jahren jüngeren Mann und fand Arbeit im Gesundheitsministerium in Rom, wo sie bis zur Pensionierung blieb. Als Rezept für ein langes Leben nannte Fiorina drei Zutaten: "Man muss wenig essen, viel arbeiten und sehr viel beten", sagte sie.

In Italien sind seit Beginn der Impfkampagne vor einer Woche mehrere Patienten von Seniorenheimen geimpft worden. Italien zählt weltweit zu den Ländern mit der ältesten Bevölkerung. Über zwei Millionen Italiener haben sich am Coronavirus infiziert. Fast 75.000 sind am oder mit Covid-19 gestorben.