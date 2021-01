Impfung - 17.450 Impfungen in Tirol durchgeführt

Zweite Teilimpfung in Alten- und Pflegeheimen nun dran - Tirol stehen 12.000 Impfdosen in kommenden zwei Wochen zur Verfügung

Während der noch laufenden ersten Impfphase sind in Tirol bisher 17.450 Dosen verabreicht worden. Der Großteil davon, nämlich 10.700 Impfungen, wurde in Alten- und Pflegeheimen aufgebraucht. Hier wurde nun mit der zweiten Teilimpfung begonnen. Insgesamt erhielten diese Woche 550 Menschen ihre zweite Dosis bzw. sind kurz davor. Kommende Woche stehen weitere 8.000 Zweitimpfungen an, hieß es vom Land am Freitag.

Bisher wurden die Alten- und Pflegeheime sowie die Covid-Stationen in den Krankenhäusern großteils durchgeimpft. Außerdem habe man bereits begonnen, die Erstimpfung beim Rettungsdienst, den Gesundheits- und Sozialsprengeln, den Einrichtungen der Behindertenhilfe und den niedergelassenen Ärzten durchzuführen. Zudem erhielten 850 Über-80-Jährige eine Impfung, 28.000 bekundeten zuvor ihr Interesse.

Für die nächsten zwei Wochen stehen dem Bundesland dann 12.000 Dosen zur Verfügung. Diese sollen vorwiegend für Zweitimpfungen verwendet werden, hieß es. "Die in Tirol verfügbaren Impfdosen werden so rasch wie möglich verimpft", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabs. Dafür habe man ein eigenes Logistik-Team eingerichtet.