Impfung - 21 Impfzentren in Ungarn landesweit eingerichtet

80.000 Dosen Vakzine eingetroffen - Erste Immunisierungen für Mitarbeiter des Gesundheitswesens vorgesehen

Seitdem Ungarn seinen Corona-Impfstart vorgezogen hatte, wurden seit 26. Dezember 5.510 Mitarbeiter des Gesundheitswesens mit den Vakzinen der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft. Laut der obersten Amtsärztin Cecilia Müller trafen bisher 80.000 Dosen des Impfstoffes in Ungarn ein, wobei 21 Impfzentren landesweit eingerichtet wurden.

30 Prozent der Mitarbeiter des Gesundheitswesens seien impfbereit, wobei deren Zahl ständig anwächst. Sie stehen laut Impfplan an erster Stelle. Dann folgen Mitarbeiter und Bewohner von Sozialeinrichtungen, weiters die Risikogruppe im Alter von 60 plus. An vierter Stelle stehen Mitarbeiter der Organe der Ordnungsschutzes und der öffentlichen Verwaltung, die in einen direkten Kontakt mit der Bevölkerung kommen. Es folgen 18- bis 59-jährige Risikopatienten und in weiterer Folge die in kritischer Infrastruktur Arbeitenden. An letzter Stelle stehen 18-59-Jährige, die nicht zu obigen Risikogruppen gehören. Die Impfung ist kostenlos und freiwillig.

Die Bürger Ungarns können sich für eine Impfung online registrieren, was laut Regierungsinformation von heute (Sonntag) bisher rund 600.000 Bürger auch getan hätten. Hinsichtlich der Impfstoffe hatte Ungarn große Hoffnungen auf russische und chinesische Vakzinen gesetzt. Russischer Impfstoff würde wahrscheinlich nicht in entsprechender Menge zur Verfügung stehen, erklärte der ungarische Premier Viktor Orban heute Sonntag im Staatsrundfunk. Bei chinesischen Vakzinen sehe es vielversprechender aus, obwohl auch diese gegenwärtig unerreichbar seien. Laut Orban konnte die zweite Pandemie-Welle gebremst werden, wobei nun aber bereits der Kampf gegen eine dritte Welle begonnen habe.

In den vergangenen 24 Stunden starben 103 Menschen an oder in Verbindung mit Corona, es wurden 1.307 Neuinfektionen verzeichnet. 5.619 Infizierte befanden sich in Spitälern. 403 mussten künstlich beatmet werden und befanden sich auf einer Intensivstation.