Impfung - 22.200 Anmeldungen kurz nach Start von Kärntner Plattform

Impfwillige können sich online mit Name, Adresse und Sozialversicherungsnummer vormerken lassen

Nach dem Start der Kärntner Impf-Vormerkplattform haben sich bis zu Mittag bereits 22.200 Personen für eine Impfung angemeldet. Wie der Landespressedienst am Freitag in einer Aussendung mitteilte, können Personen, die zu Risikogruppen gehören, auch Angaben zu ihren Erkrankungen oder zum Beruf machen - nach diesen Daten werden Priorisierungslisten erstellt. Die Angaben werden entgegen früherer Pläne nun doch vor der Impfung überprüft, etwa mit Arztbriefen.

Wie es in der Aussendung hieß, sei eine Anmeldung auf www.kaernten-impft.ktn.gv.at wichtig - auch wenn man einräumt, dass derzeit wohl keine Eile nötig ist. Wegen des aktuellen Impfstoff-Engpasses werden momentan nämlich kaum Erstimpfungen durchgeführt. Der Impfstoff, der in Kärnten derzeit zur Verfügung steht, wird verwendet, um die zweite Immunisierung bei Leuten durchzuführen, die die erste bereits erhalten haben. Bisher wurden in Kärnten Bewohner und Mitarbeiter von Altenheimen, über 80-Jährige, Mitarbeiter von Covid-Stationen in Krankenhäusern und einige niedergelassene Ärzte geimpft. Laut Angaben des Landespressedienstes haben mit Stand Freitag 13.555 Personen in Kärnten eine Impfung erhalten, 361 von ihnen auch schon die zweite.

Auf der schlicht gehaltenen Vormerkplattform des Landes kann man sich mit Namen, Adresse und Sozialversicherung registrieren, über einen Termin benachrichtigt wird man via SMS oder E-Mail. In einem weiteren Feld können Impfwillige genauere Angaben zu Beruf oder Gesundheitszustand machen. Personen, die keinen Zugang zum Internet haben oder Hilfe benötigen, können sich auf ihrem Gemeindeamt melden, das sei mit dem Gemeindebund so vereinbart worden.