Impfung - 30.745 Personen in Tirol erhielten zumindest erste Dosis

15.220 davon bekamen auch zweite Dosis - 141.200 Vormerkungen über Plattform

30.745 Personen haben in Tirol zumindest die erste Impfdosis gegen das Coronavirus bekommen. 15.220 davon erhielten auch bereits die zweite Dosis. Damit wurden in Tirol bisher rund 46.000 Impfungen durchgeführt, teilte das Land am Donnerstag mit. In den Altenwohn- und Pflegeheimen wurden bis dato 12.930 Erst- und 10.185 Zweitimpfungen durchgeführt.

In 141 der 279 Tiroler Gemeinden wurden die impfwilligen Über-80-Jährigen bereits geimpft oder stehen unmittelbar davor. Bis Mitte der übernächsten Woche sollen die impfwilligen Über-80-Jährigen dann voraussichtlich in 200 Gemeinden geimpft oder zumindest schon zur Impfung eingeladen worden sein.

Aufgrund des vermehrten Auftretens der südafrikanischen Virusmutation im Bezirk Schwaz wurde die Impfung der Über-80-Jährigen hier priorisiert und laut Land größtenteils bereits durchgeführt. In der aktuell von der Südafrika-Mutation hauptbetroffenen Gemeinde Mayrhofen wurden die Über-80-Jährigen jedenfalls schon geimpft, hieß es. Die Auslieferung des Impfstoffes an die übrigen noch ausstehenden Gemeinden im Bezirk Schwaz soll bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Mit Ende der kommenden Woche werden dann voraussichtlich alle impfwilligen Über-80-Jährigen in den Gemeinden des Bezirks Schwaz geimpft sein.

Alle in Tirol verfügbaren Impfdosen werden jedenfalls so rasch wie möglich verteilt und verimpft, versicherte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Bei der Vormerkplattform des Landes haben sich bis dato 141.200 Personen registrieren lassen. Gemeinsam mit der Bedarfserhebung der Tiroler Gemeinden bei Personen über 80 Jahren - insgesamt rund 28.350 - haben sich rund 170.000 Personen in Tirol für eine Impfung vormerken lassen.