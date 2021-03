Impfung - 35.400 Personen in Tirol erhielten zumindest erste Dosis

16.700 Zweitimpfungen durchgeführt - In 174 der 279 Gemeinden Über-80-Jährige geimpft oder kurz davor

In Tirol haben bisher rund 35.400 Personen zumindest eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus erhalten. 16.700 davon wurden auch schon zum zweiten Mal geimpft, teilte das Land am Montag in einer Aussendung mit. Damit wurden in Tirol bisher rund 52.000 Impfdosen verabreicht. In 174 der 279 Tiroler Gemeinden wurden die impfwilligen Über-80-Jährigen schon immunisiert oder werden dies voraussichtlich noch diese Woche, hieß es.

Im wegen des Auftretens der südafrikanischen Virusmutation besonders im Fokus stehenden Bezirk Schwaz sollen die Impfungen der Über-80-Jährigen in dieser Woche abgeschlossen werden. In der aktuell von der Südafrika-Mutation hauptbetroffenen Gemeinde Mayrhofen wurden die Immunisierungen bereits durchgeführt. "Die Reihung der Tiroler Gemeinden für die Impfung wird generell auf Basis der wöchentlich neu berechneten Sieben-Tages-Inzidenz vorgenommen", erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes. Der Bezirk Schwaz wurde aufgrund der Südafrika-Mutante priorisiert.

Von den über 28.000 angemeldeten Über-80-Jährigen wurden bisher 8.420 erstgeimpft und 825 zweitgeimpft. Auf der Vormerkplattform des Landes unter www.tirolimpft.at haben sich bis dato rund 148.400 Personen registrieren lassen. Gemeinsam mit der Bedarfserhebung der Tiroler Gemeinden bei den Über-80-Jährigen ließen sich damit rund 177.000 Personen für eine Impfung vormerken.