Impf-Auftakt in vier Heimen verlief ohne Zwischenfälle

In Kärnten sind nach dem Auftakt zur Corona-Impfung derzeit 6.640 Dosen Impfstoff verfügbar, hieß es am Mittwoch seitens des Landespressedienstes. Der Impf-Auftakt erfolgte am Dienstag in vier Alters- und Pflegeheimen, fortgesetzt wird am 8. Jänner in zehn weiteren Heimen. Bis Mitte Jänner sollen alle Impfwilligen - derzeit gibt es 1.188 Anmeldungen von Bewohnern und Mitarbeitern - geimpft sein.