Impfung - 60.000 Personen in Tirol vorgemerkt

Standorte werden noch laufend erweitert

In Tirol haben sich nach dem "Soft-Start" der Vormerkplattform für Corona-Impfungen (www.tirolimpft.at) am Samstag und mit dem offiziellen Start am Montag rund 60.000 Personen für eine Impfung vormerken lassen. Die Standorte, die man für die Immunisierung auswählen kann, sollen noch laufend erweitert werden, teilte das Land am Montag mit.

Vorgemerkte Personen sollen voraussichtlich noch im Laufe der nächsten Woche einen Zugang zu einer persönlichen Seite erhalten, auf welcher die angegebenen Daten selbstständig im Nachhinein adaptiert werden können. "Durch den Soft-Start konnten die erwartet hohen Zugriffe etwas entzerrt und so Datenleitungen und Serverkapazitäten bestmöglich entlastet werden", sagte Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes.

Sollte es aufgrund des großen Interesses dennoch zu zwischenzeitlichen Ausfällen der Online-Vormerkplattform kommen, riet der Corona-Einsatzstab, es etwas später einfach nochmals zu versuchen. Derzeit könne es länger dauern, bis das E-Mail zur Aktivierung bzw. die Bestätigung der Vormerkung eintrifft, hieß es.

Betont wurde nochmals, dass der Zeitpunkt der Vormerkung und die Auswahl des Impfstandortes für den Zeitpunkt des Impftermins nicht entscheidend sind. Die Reihenfolge der Impfungen werde ausschließlich durch die Tiroler Impfstrategie und die Verfügbarkeit der Dosen festgelegt.