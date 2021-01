Impfung - 9.850 Kärntner bekamen die erste Spritze

Kommende Woche bekommen Heimbewohner zweite Dosis

9.850 Kärntnerinnen und Kärntner haben mit Stand Donnerstag die erste Dosis der Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Wie Gerd Kurath, der Leiter des Landespressedienstes, in einer Videokonferenz mit Journalisten sagte, werde laufend geimpft - momentan werden Mitarbeiter auf den Covid-Stationen in den Kärntner Krankenhäusern sowie niedergelassene Ärzte immunisiert.

Am Wochenende werden - wie schon vergangenen Samstag und Sonntag - 1.800 Personen geimpft, die älter als 80 Jahre sind und die nicht in Heimen leben. Kommende Woche startet die zweite Impfwelle in den Kärntner Alters- und Pflegeheimen. Die Impfaktion in den Heimen hatte in Kärnten mit 5. Jänner begonnen.

Mehr Tempo in den Prozess könnte Anfang Februar kommen. Nachdem mit 29. Jänner der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen werden soll, soll Österreich sieben bis zehn Tage danach mehrere 100.000 Impfdosen geliefert bekommen, teilte Kurath mit. Momentan werde an der Organisation gefeilt, wie die Immunisierungen verabreicht werden. Für morgen, Freitag, ist die Präsentation einer Online-Vormerk-Plattform für Kärnten angekündigt.

In den vergangenen Tagen hatten Vorwürfe die Runde gemacht, dass bei den Impfungen in Kärntner Pflegeheimen externe Personen gegen "Spenden" geimpft worden sein sollen. Laut Landespressedienst hatte der Bund nun in jedem Bundesland fünf Einrichtungen stichprobenartig überprüft. In den geprüften Heimen in Kärnten habe es keine Auffälligkeiten gegeben: Es wurden insgesamt 664 Personen geimpft, davon waren 322 Bewohnerinnen und Bewohner, 260 gehörten dem Personal an, 82 waren Externe.