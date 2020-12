Impfung - 95-jährige Frau erhielt erste Impfung in Tirol

70 Personen im Wohn- und Pflegeheim Mieming sind am Sonntag immunisiert worden - BILD

Die 95-jährige Notburg Perkhofer aus Mieming (Bez. Imst) ist am Sonntag als erste Tirolerin gegen das Coronavirus geimpft worden. Insgesamt wurden ab 10.00 Uhr 70 Personen im Wohn- und Pflegeheim Mieming immunisiert, informierte das Land in einer Aussendung. "Jetzt geht es bergauf, denn der Impfstoff ist da und bringt uns die Wende im Kampf gegen das Coronavirus", sagte Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP).

Platter betonte, dass der Impfstoff eine neue Perspektive offenbare und bedankte sich bei allen Beteiligten und insbesondere beim Bundesheer, das den Impfstoff von Wien nach Tirol transportiert hatte. "Wir zeigen zum wiederholten Mal, dass wir in dieser schwierigen Situation mit dem Österreichischen Bundesheer als strategische Reserve der Republik einsatzbereit sind", stellte Tirols Militärkommandant Ingo Gstrein fest.

Gerhard Peskoller, Leiter des Wohn- und Pflegeheims Mieming, zeigte sich froh darüber, "dass die Impfung jetzt auch Tirol erreicht hat". Aus Sicht der Bewohner biete die Impfung neben dem gesundheitlichen Aspekt auch einen Schritt in Richtung sozialer Normalität und gegen Vereinsamung. Als Heimleiter appellierte er insbesondere an alle Beschäftigten im Gesundheitswesen, sich impfen zu lassen - "zum Wohle der eigenen Gesundheit und im Rahmen der Fürsorgepflicht gegenüber den zu pflegenden Personen", so Peskoller.

Nach Angaben von Platter wird nächste Woche in sechs weiteren Wohn- und Pflegeheimen quer durch Tirol geimpft, ehe dann in weiterer Folge - noch in der ersten Jänner-Hälfte - die Impfung in allen übrigen Tiroler Wohn- und Pflegeheimen ausgerollt werde. Im Jänner 2021 sollen über 24.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer in Tirol zur Verfügung stehen, damit könnten über 12.000 Personen geschützt werden. "Mit diesen vorgesehenen Impfdosen steht genügend Impfstoff für alle Bewohner sowie Mitarbeiter in Tirols Wohn- und Pflegeheimen für eine freiwillige und kostenlose Impfung zur Verfügung", sagte Platter. Man müsse jetzt dafür sorgen, einen umfassenden Schutz für jene Tiroler anzubieten, "die ein besonders hohes Risiko haben, schwer zu erkranken oder zu versterben".