Impfung - 96-Jährige erhält als erste Spanierin Corona-Impfstoff

Start der Impfkampagne mit Biontech/Pfizer-Vakzin

Als erster Mensch in Spanien ist die 96-jährige Bewohnerin eines Seniorenheims in Guadalajara gegen Covid-19 geimpft worden. Sie habe "nichts" gespürt, als ihr die Injektion verabreicht worden sei, sagte Araceli Hosario Hildalgo Sánchez am Sonntag im nationalen Fernsehen. Nach ihr erhielt die Pflegerin Monica Tapias den Impfstoff der Unternehmen Biontech und Pfizer.

Für den Start der Impfkampagne in Spanien ausgewählt worden war das Seniorenheim in Guadalajara wegen seiner Nähe zu dem spanischen Pfizer-Standort, an dem am Samstag die ersten Dosen des Vakzins eingetroffen waren. In dem Heim hat es bisher zudem keine Corona-Infektionsfälle gegeben.

Die EU hatte den Impfstoff von Biontech und Pfizer vor knapp einer Woche zugelassen. EU-weit begann an diesem Sonntag die offizielle Impfkampagne.