Impfung - "Aber wo": Niederösterreicherin (89) war nicht aufgeregt

Im Landespflegeheim St. Pölten wurden drei Bewohnerinnen erste Dosen verabreicht - BILD

In Niederösterreich sind am Sonntagnachmittag im Landespflegeheim St. Pölten, Haus an der Traisen, die ersten Covid-19-Impfungen an Bewohnerinnen und Mitarbeiter verabreicht worden. Den Anfang machte eine 89-Jährige. Immunisiert wurde in der Folge auch im Pflegeheim St. Elisabeth der Caritas in der Landeshauptstadt.

Die erste Nadel im Bundesland mit dem Impfstoff des Konsortiums Biontech/Pfizer wurde um 13.53 Uhr von Karl Zwiauer, Mitglied des Nationalen Impfgremiums, gesetzt. "Aber wo", meinte die 89-Jährige auf die Frage eines Pflegers, ob sie aufgeregt sei. "Passt schon", fügte sie hinzu. "Es war nicht meine erste Injektion."

Sie habe sich "selbstverständlich gemeldet", sagte die Frau im Interview. "Damit ich nicht krank werde." Und die Bewohnerin des Landespflegeheims äußerte nicht zuletzt die Hoffnung, dass die Impfung etwas nütze.

Von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) wurde die niederösterreichische "Pionierin" als "tolles Vorbild" gelobt. Zwiauer attestierte die Landeschefin indes, "Geschichte geschrieben" zu haben. Die weiteren Bewohnerinnen, die im Landespflegeheim mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft wurden, waren eine ebenfalls 89- sowie eine 97-Jährige.

Im Caritas-Pflegeheim in der niederösterreichischen Landeshauptstadt wurden gemeinsam mit Notruf NÖ etwa 100 Impfdosen an Bewohner und Mitarbeiter verabreicht. In den kommenden Wochen soll einer Aussendung zufolge allen bei der Hilfsorganisation in der Pflege Beschäftigten "das Angebot einer Covid-19-Impfung zur Verfügung stehen".