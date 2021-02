Impfung - Alle gewillten Kärntner Heimbewohner erhielten zweite Dosis

60,2 Prozent der Bewohner und 48,6 Prozent der Mitarbeiter ließen sich immunisieren

In Kärnten haben mit vergangener Woche alle dafür angemeldeten Pflegeheimbewohner und -mitarbeiter ihre zweite Corona-Teilimpfung erhalten. Wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Dienstag sagte, haben sich 3.370 Bewohner und 1.459 Mitarbeiter impfen lassen, das sind 60,2 Prozent der Bewohner und 48,6 Prozent der Mitarbeiter. Mit Stand Dienstagfrüh wurden 24.471 Personen in Kärnten geimpft, 7.944 von ihnen haben auch schon die zweite Teilimpfung erhalten.

Insgesamt gehe die Zahl der Coronainfizierten in den Pflegeheimen zurück: In den 80 Heimen in Kärnten gebe es aktuell 63 Infizierte, 14 von ihnen sind Mitarbeiter. Der überwiegende Teil der Infizierten sei einem Cluster im Bezirk Spittal an der Drau zuzuordnen. Die Zahl der 63 Infizierten bedeute eine Halbierung der Fallzahlen in den Heimen im Vergleich zur Woche zuvor, Schutzmaßnahmen und Besuchermanagement würden Wirkung zeigen.

In den kommenden Tagen soll die Impfung der über 80-Jährigen, die nicht in Heimen wohnen, fortgesetzt werden. Wie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) in einer Aussendung mitteilte, wird es in Bleiburg, Radenthein und Gmünd mobile Impfstraßen geben, um den Senioren lange Anfahrtswege zu ersparen. Am Freitag und Samstag, den 12. und 13. Februar, wird in Bleiburg geimpft, am 15. und 16. Februar in Gmünd und Radenthein.

Bereits morgen, Mittwoch, sollen rund 240 Über-80-Jährige in der ÖGK-Kundenservicestelle Klagenfurt ihre erste Teilimpfung bekommen. Parallel dazu erhalten am kommenden Wochenende 1.800 Personen dieser Altersgruppe in ganz Kärnten ihre zweite Teilimpfung.