Impfung - Anmeldung in der Steiermark ab 25. Jänner

Wohnsitzgemeinde informiert Über-80-Jährige per Brief über Anmeldemöglichkeiten - Injektionen voraussichtlich ab Mitte Februar

Nach den anderen Bundesländern und Kritik des Grazer Gesundheitsstadtrats Robert Krotzer (KPÖ) hat das Land Steiermark Montagmittag angekündigt, dass sich Über-80-Jährige ab Montag, 25. Jänner, für die Impfung gegen das Coronavirus online oder telefonisch anmelden können. Noch im Laufe der Woche soll die Bevölkerungsgruppe von den Gemeinden per Brief über die Impf-Möglichkeit informiert werden. Die Injektionen sollen dann voraussichtlich ab Mitte Februar verabreicht werden.

Wo genau die Anmeldungen erfolgen sollen, werde in den Briefen mitgeteilt. Die Impftermine würden dann nach erfolgter Anmeldung je nach Verfügbarkeit der Vakzine vergeben. Inwieweit sich der Impfplan durch die Verzögerungen bei der Lieferung des Pfizer-Impfstoffes verändern könnte, sei noch unklar. "Aktuell wurden von der Steiermark alle verfügbaren Impfkontingente bei der Bundesbeschaffungsagentur abgerufen und diese werden derzeit in Pflegewohnheimen und den Covid-Stationen der Krankenhäuser verimpft", hieß es in der Aussendung des Landes Steiermark.