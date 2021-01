Impfung - Auch Litauen erhielt erste Lieferung von Moderna-Vakzine

Vorzeitige Impfungen von Geschäftsleuten sorgte für Aufsehen im Land

In Litauen ist die erste Lieferung von 2.400 Dosen des Corona-Impfstoffs des US-Herstellers Moderna eingetroffen. Weitere Tranchen sollen einmal wöchentlich im Jänner und Februar in das baltische EU-Land geliefert werden, teilte das Gesundheitsministerium in Vilnius am Dienstag mit. In Österreich wurden ebenfalls bereits erste Dosen gelagert.

Das Präparat von Moderna ist der zweite in Europa zugelassene Impfstoff neben dem Vakzin von Biontech und Pfizer, das im stark von der Pandemie betroffenen Litauen bereits seit Ende Dezember verabreicht wird. Bisher wurden damit nach offiziellen Daten rund 25.000 Personen geimpft.

In Litauen sollen zuerst Corona-Patienten betreuende Ärzte und Pfleger sowie Bewohner und Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime geimpft werden. Zuletzt sorgten aber Medienberichte über vorzeitige Impfungen von nicht zur ersten Prioritätsgruppe zählenden Medizinern und im Gesundheitswesen tätigen Geschäftsleuten für Aufsehen - sie sollen persönliche Verbindungen genutzt haben, um das offizielle Verfahren zu umgehen. Staatspräsident Gitanas Nauseda hat deshalb die Regierung zu einer strikteren Kontrolle der Impfungen aufgefordert.

Litauen mit seinen knapp drei Millionen Einwohner weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie bisher mehr als 160.000 Fälle in dem Baltenstaat erfasst, 2.272 Menschen starben an dem Virus. Angesichts der Entwicklung der Corona-Zahlen hat die Regierung in Vilnius das Land Mitte Dezember in einen bis 31. Jänner verhängten Lockdown geschickt. Die meisten Geschäfte sind seitdem geschlossen. Auch gelten Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen.