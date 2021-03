Impfung - Auch Slowenien hilft Bosnien mit Impfdosen aus

Präsident Pahor kündigte bei Besuch Spende von 4.800 Dosen an

Nach Serbien will auch Slowenien dem Balkanland Bosnien-Herzegowina mit Corona-Impfungen aushelfen. Das EU-Land Slowenien werde kommende Woche 4.800 Impfstoff-Dosen als Spende an Bosnien liefern, kündigte der slowenische Präsident Borut Pahor am Freitag bei einem Besuch in Bosnien an, wie die slowenischen Nachrichtenagentur STA berichtete. Bosnien wartet bisher vergeblich auf zugesagten Impfstoff aus der EU und Lieferungen im Rahmen des COVAX-Programms.

Der Vorsitzende des bosnischen Staatspräsidium, Milorad Dodik, dankte Pahor bei dem Treffen am Freitag. Slowenien habe erneut seine Solidarität mit Bosnien-Herzegowina gezeigt, lobte Dodik. Diese Woche hatte Bosnien bereits vom Nachbarland Serbien 10.000 Impfstoff-Dosen erhalten. Zuvor hatte Bosnien kritisiert, dass der von der EU im Rahmen des Programms der EU-Heranführungshilfe (IPA) zugesagte Impfstoff nicht geliefert werde. Außenministerin Bisera Turkovic machte insbesondere Österreich dafür verantwortlich, bei der zugesagten Organisation der Lieferung von 100.000 Impfstoff-Dosen für ihr Land säumig zu sein.

Zuletzt sind die Infektionszahlen in Bosnien wieder deutlich gestiegen. Der stellvertretende Gesundheitsminister Goran Čerkez sprach am Freitag laut der kroatischen Nachrichtenagentur HINA von einer "dramatischen Situation". Besonders betroffen ist die bosnische Hauptstadt Sarajevo. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Sarajevo derzeit bei 490. Insgesamt sind bisher laut Johns-Hopkins-Universität 5.228 Menschen in dem rund 3,3 Millionen Einwohner-Land im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.