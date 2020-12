Impfung - Auftakt im Burgenland erfolgte im Pflegeheim Raiding

Ein Bewohner und eine Bewohnerin im Alter von 86 Jahren machten den Anfang - Regulärer Impfstart Mitte Jänner - Burgenland erhält dazu 5.850 Impfdosen - BILD

Auch im Burgenland ist Sonntagnachmittag der Start für die Covid-19-Impfungen erfolgt. Eine 86-jährige Heimbewohnerin und ein gleichaltriger Heimbewohner des Pflegezentrums Raiding im Mittelburgenland machten dabei den Anfang. Sonntag und Montag sollen in Raiding insgesamt 83 Bewohner und 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft werden. Der reguläre Start der Impfaktion sei für Mitte Jänner vorgesehen, teilte das Land Burgenland in einer Aussendung mit.

Es sei "erfreulich und positiv, dass die ersten Impfungen erfolgt sind", stellte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) fest. Der Impfauftakt im Burgenland sei "ganz bewusst ohne politische Inszenierung" erfolgt: "Nicht die Politik, sondern die Menschen sollen im Vordergrund stehen."

Wichtig sei ihm, dass die Bevölkerung über die Impfungen transparent und umfassend informiert werde. Daher werde es in den kommenden Wochen seitens des Landes in Abstimmung mit der Ärztekammer und dem Gesundheitsministerium zusätzliche Informationsmaßnahmen geben. Der Bund sehe er in dieser Hinsicht besonders gefordert: "Information und Aufklärung sind Bringschuld der Bundesregierung, nicht Holschuld der Bevölkerung."

Für die Impfaktion im Jänner soll das Burgenland 5.850 Impfdosen des Impfstoffs Biontech/Pfizer erhalten. In einem ersten Schritt solle den Bewohnern und Mitarbeitern der burgenländischen Pflegeheime die Möglichkeit zur Impfung geboten werden. In den 44 Alterswohn- und Pflegeheimen des Burgenlandes gibt es insgesamt rund 2.100 Bewohnerinnen und Bewohner. In einem nächsten Schritt mit den weiteren Lieferungen an Impfdosen sollen die Mitarbeiter in kritischen Bereichen der Krankenanstalten die Möglichkeit zur Impfung erhalten.