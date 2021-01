Impfung - Bereits über 125.700 Personen in OÖ vorgemerkt

Über 8.000 nahmen Gratis-Schnelltest am Montag in Anspruch

Seit Samstag können sich alle Oberösterreicher für eine Impfung gegen Covid-19 vormerken lassen. Bis Montagnachmittag hatten dies 125.721 Personen getan, bereits geimpft waren 35.254 Menschen, berichtete das Land Oberösterreich. Seit dem Vortag gab es 140 Neuinfektionen, mit Montag (Stand 12.00 Uhr) verzeichnete man 1.714 Covid-19-Fälle.

Das neue Gratis-Schnelltestangebot an 45 Standorten im Land hatten am ersten Tag bis 15.00 Uhr 8.087 Menschen angenommen, davon erhielten 71 bzw. 0,88 Prozent ein positives Ergebnis. In 49 Alten- und Pflegeheimen waren 79 Mitarbeiter und 140 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet worden, an 70 Schulstandorten waren es 70 Schüler, 22 Lehrer und sechs anderweitig in den Schulen Beschäftigte.

In den Spitälern wurden 243 Coronakranke behandelt, 39 auf einer Intensivstation. 7.413 Personen befanden sich in Quarantäne, 1.419 sind bereits an oder mit dem Virus gestorben, am Montag kamen drei Todesfälle dazu.

Das Land Oberösterreich nahm auch seine Medienaufrufe wieder auf und meldete, dass positiv getestete Personen am 18., 19. und 20. Jänner mit dem Postbus zwischen Freistadt und Linz unterwegs waren. Detaillierte Infos unter https://www.land-oberoesterreich.gv.at/https://www.land-oberoesterre ich.gv.at/medienaufruf