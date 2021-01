Impfung - Bereitschaft bei Schweizer Bevölkerung markant gestiegen

Von 16 Prozent im Oktober 2020 auf aktuell 41 Prozent - Ablehnung sank leicht auf 24 Prozent

Mehr Menschen als noch im Herbst sind in der Schweiz inzwischen bereit, sich sofort gegen Covid-19 impfen zu lassen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Das zeigt der neueste Corona-Monitor im Auftrag der SRG. Im Oktober 2020 hatten im von der Forschungsstelle Sotomo erstellten Corona-Monitor noch 16 Prozent der Teilnehmenden angegeben, sich impfen lassen zu wollen, wenn die Impfung verfügbar ist. In der neuesten Umfrage stieg der Anteil auf 41 Prozent.

Leicht zurück - von 28 auf 24 Prozent - ging der Anteil jener, die keine Impfung wollen. Unter über 65-Jährigen und in der italienischsprachigen Schweiz ist die Impf-Bereitschaft am höchsten. Auch gaben sich Männer eher impfwillig als Frauen. Wer die Spritze gar nicht oder noch nicht will, begründet dies am häufigsten mit der Furcht vor Nebenwirkungen und damit, gefährdeten Menschen den Vortritt zu lassen.

Kritik am zu langsamen Tempo beim Impfen äußert in der Studie nur eine Minderheit: 29 Prozent finden, es gehe zu langsam voran. Mehr als die Hälfte (53 Prozent) nennt das Tempo beim Impfen den Umständen angemessen, 19 Prozent finden, es gehe zu schnell.

Kontrovers beurteilt werden die am Mittwoch vom Bundesrat beschlossenen Maßnahmen. Die Schließung von Läden, die keine Waren für den täglichen Bedarf anbieten, lehnten 56 Prozent ab. Zum ersten Mal werde eine weitreichende Präventionsmaßnahme im Voraus nicht mehrheitlich unterstützt, schreiben die Autoren der Studie dazu.

Die Umfrage wurde zwischen dem 8. und dem 11. Jänner online durchgeführt; die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rekrutierten sich selbst. Die Antworten von 43.797 Personen wurden gewichtet und ausgewertet. Der Stichprobenfehler liegt bei plus/minus 1,1 Prozentpunkten.