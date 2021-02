Impfung - Bericht: Briten starten bald Zulassung von J&J-Vakzin

Erste Impfung, die keine zweite Dosis benötigt

In Großbritannien will die dortige Arzneimittelbehörde nach Informationen des "Telegraph" (Sonntagsausgabe) "sehr wahrscheinlich" in der kommenden Woche mit dem offiziellen Zulassungsprozess des Impfstoffs von Johnson & Johnson beginnen. Die Zeitung beruft sich auf einen Regierungsvertreter.

Damit werde es womöglich nur noch Wochen dauern, bis ein Vakzin zur Verfügung stehe, das nur ein einziges Mal verabreicht werden müsse. In Österreich haben in den vergangenen Tagen mehrere ÖVP-Regierungsmitglieder öffentlich eine schnellere Zulassung des J&J-Vakzins durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA gefordert.

Von bereits zugelassenen Impfstoffen wie denen der Hersteller BioNTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca müssen je zwei Dosen gespritzt werden.