Impfung - Bericht: Zwei Mio. AstraZeneca-Dosen pro Woche für Briten

Ab der dritten Jännerwoche

Der Pharmakonzern AstraZeneca will einer Zeitung zufolge in Großbritannien ab Mitte Jänner jede Woche etwa zwei Millionen Impfdosen ausliefern. "Bis zur dritten Jännerwoche sollten wir bei zwei Millionen pro Woche liegen", zitiert "The Times" einen namentlich nicht genannten Mitarbeiter des Teams, das zusammen mit der Universität Oxford den Impfstoff entwickelt.

Eine Stellungnahme von AstraZeneca liegt nicht vor. Die britische Regierung hatte den im eigenen Land entwickelten Impfstoff erst diese Woche zugelassen, obwohl es Unregelmäßigkeiten bei den vorgeschriebenen Studien gab. Das Land hat derzeit mit einem massiven Anstieg der Corona-Infektionen zu kämpfen, der von Experten auf eine Mutation des Virus zurückgeführt wird. Premierminister Boris Johnson hat mehr als 100 Millionen Dosen des AstraZeneca-Impfstoffes bestellt.

Der Impfstoff von AstraZeneca hat gegenüber dem in den USA und der Europäischen Union zugelassenen Impfstoff der Pharmaunternehmen Biontech und Pfizer vor allem logistische Vorteile. Das Vektorvakzin muss nämlich nicht bei tiefen Temperaturen gelagert werden und kostet auch nur ein Zehntel des deutsch-amerikanischen Impfstoffes.