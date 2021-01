Impfung - Biden: Eine Million Impfungen täglich in drei Wochen

US-Präsident kündigt beschleunigtes Impfprogramm an, stellt Bürger aber auf 600.000 Coronatote ein

US-Präsident Joe Biden hat eine Beschleunigung des Impfprogramms in seinem Land in Aussicht gestellt. Es könnte sein, dass in den ersten 100 Tagen der Präsidentschaft 150 Millionen Impfungen anstelle der ursprünglich geplanten 100 Millionen verabreicht werden, sagte Biden am Montagnachmittag (Ortszeit) in Washington. Schon in drei Wochen könnte es täglich eine Million Impfungen oder sogar mehr geben. Bis zum Sommer dürfte man weit auf dem Weg zur Herdenimmunität sein.

Biden stellte die Amerikaner zugleich auf höhere Opferzahlen ein. Es werde wohl 600.000 Coronatote im Land geben, ehe sich das Blatt wende. Der demokratische Politiker warb zugleich neuerlich für das Maskentragen. Wenn die entsprechende Regel bis Ende April von der Bevölkerung befolgt werde, "können wir nach Expertenangaben 50.000 Menschenleben retten".