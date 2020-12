Impfung - Biontech will mit Kooperationen Kapazitäten erhöhen

Sahin hat aber noch keinen fixen Plan dafür

Biontech-Chef Ugur Sahin hat sich zuversichtlich gezeigt, mit Hilfe von Kooperationen die Produktionskapazitäten für den gemeinsam mit Pfizer hergestellten Impfstoff auszuweiten. "Ich glaube, wir können das steigern", sagte der geborene Türke in einem Interview mit der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

Es gebe zwar noch keinen gesicherten Plan. Aber womöglich werde seine Firma im Jänner oder Februar Neuigkeiten dazu präsentieren, sagte Sahin. Der Sohn eines türkischen Gastarbeiters in Deutschland bezeichnete es als "große Freude, den Menschen in der Türkei helfen zu können". Sein Unternehmen plane, bis Ende 2021 30 Millionen Impfstoffdosen in das Schwellenland zu liefern.

Sahin sagte, dass Biontech und Pfizer kommendes Jahr insgesamt eine Milliarde Impfstoffdosen produzieren wollen. Diese sollen an 80 Länder verteilt werden. "Das ist nicht leicht. Die Produktion von Impfstoffen ist komplex. Wir werden wieder mit anderen Unternehmen zu kooperieren beginnen."