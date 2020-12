Impfung - Biontech: Wir stehen zur Impfstoff-Auslieferung bereit

Sobald es grünes Licht der EU-Kommission gibt

Die Mainzer Firma Biontech und der US-Pharmariese Pfizer stehen nach eigenen Angaben zur Auslieferung der ersten Impfstoffe in die EU in den Startlöchern. "Wir sind bereit, mit der Auslieferung der ersten Impfstoffdosen in der EU zu beginnen, sobald wir grünes Licht erhalten", sagte Biontech-Chef und Mitgründer Ugur Sahin am Montag. Kurz zuvor hatte die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs in der EU empfohlen.

Als nächster Schritt muss nun die EU-Kommission über die Zulassung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer entscheiden. Das gilt jedoch als reine Formsache und soll laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch bis am Abend erfolgen.

"Die heutige Entscheidung ist eine besonders persönliche und emotionale für uns alle bei Biontech", erklärte Sahin. "Als Unternehmen mit Sitz im Herzen der EU freuen wir uns besonders, einen Schritt näher daran zu sein, möglicherweise den ersten Impfstoff gegen diese verheerende Pandemie in Europa zu liefern."

Sobald die EU-Kommission die Impfstoffe der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer zugelassen hat, gilt diese für die gesamte EU. Eine neuerliche Zulassung in Österreich ist daher nicht nötig. Auch eine extra Kontrolle der Chargen ist nicht vorgesehen: Die von der EU vorgeschriebene Mängelprüfung erfolgt durch das deutsche Paul-Ehrlich-Institut. Das Ergebnis gilt dann ebenfalls für den gesamten EU-Raum. Sind die Chargen freigegeben, können sie ausgeliefert werden.