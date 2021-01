Impfung - Bisher 1.250 Mitarbeiter in Spitälern im Burgenland geimpft

1.120 Schutzimpfungen alleine am Freitag - 46 Prozent der KRAGES-Mitarbeiter nahmen bisher teil

Im Burgenland sind bisher insgesamt 1.250 Mitarbeiter der fünf Spitäler gegen das Coronavirus geimpft worden. Nach einer Pilotphase mit 130 Impfungen erhielten am Freitag im Zuge eines "Großimpftages" rund 1.120 Mitarbeiter die Schutzimpfung, teilten das Land, die KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.) und die Barmherzigen Brüder mit. Das Interesse übertreffe die Erwartungen.

Vorerst werde vor allem das Personal der Covid-19-Stationen und der Intensivstationen, das einem höheren Ansteckungsrisiko ausgesetzt sei, geimpft. Diese Mitarbeiter hätten in den vergangenen Monaten "Unglaubliches geleistet. Ihr Engagement trägt maßgeblich dazu bei, die Versorgung in unserem Gesundheitssystem sicherzustellen", betonte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ).

Robert Maurer, Gesamtleiter des Spitals der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt, zeigte sich mit der Teilnahme zufrieden. "Das Interesse, sich impfen zu lassen, übertrifft die früheren Erwartungen bei weitem - quer über alle Berufsgruppen", sagte er. In den vier Krankenhäusern der KRAGES seien bereits 46 Prozent der Mitarbeiter geimpft. Bis Montag werde man rund 50 Prozent erreichen, betonte KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl.

In den Spitälern in Oberpullendorf und Kittsee sei die erste Runde bereits abgeschlossen. In Eisenstadt erwartet man in der kommenden Woche weitere 120 Impfdosen, die unmittelbar nach der Lieferung verimpft werden sollen. Parallel laufen die Impfungen in den Alten- und Pflegeheimen weiter.

Unterdessen wird im Burgenland auch weiterhin getestet. Die Massentests laufen noch bis kommenden Sonntag. Bis Freitagnachmittag haben 24.085 Personen daran teilgenommen, 14 davon wurden positiv getestet. Seit dem Anmeldestart am 4. Jänner haben sich insgesamt 49.820 Personen für die Corona-Massentests angemeldet.