Impfung - Bisher 2.200 Über-80-Jährige in Innsbruck angemeldet

Aufbauarbeiten für Impfstraße abgeschlossen

Der Start zur Anmeldung für die Covid-Impfung der Über-80-Jährigen in Innsbruck ist angelaufen. Über das Wochenende meldeten sich bereits 2.200 Impfwillige, teilte die Stadt in einer Aussendung mit. Die überwiegende Mehrheit (1.520 Personen) meldeten sich über die Telefon-Hotline, 430 per Mail und 250 über das Internet an.

"Ich orte eine hohe Impfbereitschaft bei Innsbrucks Seniorinnen und Senioren und bin daher sehr optimistisch, dass wir in diesem Alterssegment eine gute Impfquote erreichen können", meinte Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP). Indes wurden die Aufbauarbeiten für die Impfstraße am Innsbrucker Messegelände abgeschlossen. "Wir sind damit ab sofort startklar und hoffen auf eine baldige Versorgung mit den notwendigen Impfdosen", so Anzengruber.

Die Impfstraße ist vorerst mit zwölf Impfkojen ausgestattet und bei Bedarf jederzeit erweiterbar. Damit sollen bis zu 100 Menschen pro Stunde geimpft werden können. Auch das dafür erforderliche medizinische Personal stehe schon bereit.