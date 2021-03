Impfung - Bisher 58.300 Impfungen in Tirol durchgeführt

Davon rund 17.600 Zweitimpfungen - Über-80-Jährige in 272 Gemeinden bis Ende der kommenden Woche geimpft

In Tirol wurden mit Stand Freitagnachmittag rund 58.300 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. Darunter waren über 17.600 Zweitimpfungen, teilte das Land mit. Die meisten Impfungen (13.050) wurden in Alten- und Pflegeheimen durchgeführt, wobei 11.284 Menschen hier ihre zweite Dosis erhalten hatten. "Derzeit befindet sich Tirol nach wie vor in Phase 1 des Tiroler Impfplans, der weiter planmäßig abgearbeitet wird", berichtete Elmar Rizzoli, Leiter des Einsatzstabes.

"Die Impfungen der Über-80-Jährigen in den Tiroler Gemeinden laufen weiterhin auf Hochtouren", sagte er. In 272 Gemeinden soll diese Gruppe bis Ende kommender Woche entweder kurz vor der Impfung stehen bzw. bereits geimpft sein. Sie werden "zeitgerecht" informiert, wo und wann die Impfung über die Bühne gehen soll, hieß es. Zudem werden derzeit auch Personen mit Vorerkrankungen und erhöhtem Risiko geimpft sowie das Gesundheitspersonal oder Menschen mit Behinderung.

Das große Impfen wird aber ab kommenden Donnerstag im Bezirk Schwaz anlaufen. 100.000 Impfdosen von Biontech/Pfizer stehen hier als Sondertranche im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes wegen der Ausbreitung der südafrikanischen Virusvariante bereit. Freitagmittag hatten sich 32.000 der 50.000 infrage kommenden Schwazer angemeldet. Eine Anmeldung unter www.tirolimpft.at ist noch bis Montag 20.00 Uhr möglich.

Bisher haben sich auf der Vormerkplattform rund 170.000 Menschen registriert. Mit den Anmeldungen der Über-80-Jährigen in den Gemeinden haben 198.350 Menschen ihr Interesse für eine Impfung bekundet.