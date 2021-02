Impfung - Bisher rund 131.000 Voranmeldungen in der Steiermark

Etwa 80.000 Steirerinnen und Steirer unter 80 Jahren registrierten sich am ersten Tag für Corona-Schutzimpfung

Am ersten Tag der Anmeldemöglichkeit für alle Steirerinnen und Steirer unter 80 Jahren haben sich bis 16.30 Uhr rund 80.000 Personen für die Corona-Schutzimpfung registriert. Zusammen mit den bisher rund 51.000 über 80-Jährigen haben sich somit 131.000 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Grünen Mark vorangemeldet. Wann sie immunisiert werden, ist noch offen und hängt von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab, wurde am Montag in einer Aussendung des Landes Steiermark betont.

Der Zeitpunkt der Anmeldung habe keinen Einfluss auf die Vergabe des Impftermins, denn mit der Voranmeldung werden auch Vorerkrankungen, pflegende Tätigkeiten, enge Kontakte zu Hochrisikopatienten oder Schwangere und andere Faktoren erhoben. "Die wichtigste Rolle spielen aber das Alter der Impfwilligen, deren Tätigkeitsfeld und bestimmte schwerste und schwere Vorerkrankungen", war der Aussendung zu entnehmen.

Die Anmeldungen soll auch praktische Ärzte unterstützen, denn wer sich impfen lassen will, kann auch seinen Hausarzt als Wunsch angeben. Gemeinsam mit den Gemeinden können Mediziner, insbesondere für die Zielgruppen der über 80-Jährigen und der Hochrisikopatienten, in den Gemeinden sogenannte "Impftage" lokal, dezentral und flexibel veranstalten. Parallel dazu werden Impfstraßen eingerichtet, hieß es weiter.

Für Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) stelle die Zulassung von AstraZeneca einen weiteren Schritt dar: "Aber die Steiermark ist letztlich davon abhängig, wie viele Impfdosen tatsächlich geliefert werden." Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise sagte sie: "Der steirische Impfplan ist flexibel und kann rasch umgestellt werden. Wir warten nur noch auf die Anpassungen des Gesundheitsministeriums nach Vorgaben des nationalen Impfgremiums und hoffen auf eine schnelle und vollumfängliche Lieferung von ausreichend Impfdosen in die Steiermark."

Laut Impfkoordinator Michael Koren soll die Steiermark im Februar rund 28.000 Dosen des Impfstoffes von Pfizer/Biontech und rund 48.000 Dosen des neuen Impfstoffes AstraZeneca bekommen. "Wir werden, so war immer die Planung für Februar, zuerst die zweite Impfung in den Pflegeheimen mit dem Impfstoff Pfizer/Biontech abschließen und mit der Impfung der über 80-Jährigen und Hochrisikogruppen beginnen. Mit dem leichter handhabbaren AstraZeneca Impfstoff werden vorweg medizinisches Personal und niedergelassene Ärzte, bzw. Zahnärzte versorgt." Der Impfplan des Landes berücksichtige auch die Empfehlung, wonach der neue Impfstoff AstraZeneca nicht in der Bevölkerungsgruppe der über 65-Jährigen verwendet werden sollte.