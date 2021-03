Impfung - Bosnien wartet auf Impfstoff und kritisiert Österreich

Laut Turkovic ist Wien für Impfstofflieferung im Rahmen des IPA-Programms zuständig

Bosnien-Herzegowina wartet auf Corona-Impfstofflieferungen aus der EU und macht für die Verzögerung auch Wien verantwortlich. Die bosnische Außenministerin Bisera Turkovic kritisierte, dass Österreich für die Organisation der Lieferung der von der EU zugesagten 100.000 Impfstoff-Dosen für ihr Land zuständig sei. Aus dem Außenministerium hieß es dazu am Montag, Österreich setze sich in der EU intensiv für eine Unterstützung der Westbalkan-Staaten ein.

Die bosnische Außenministerin zeigte sich vergangene Woche zunehmend ungeduldig: Sie erwarte, dass der im Rahmen des Programms der EU Heranführungshilfe (IPA) zugesagte Impfstoff auch komme. "Voraussetzung dafür ist, dass diejenigen, die dies versprochen haben, ihr Versprechen auch umsetzen", forderte Turkovic laut Medienberichten in Sarajevo. Sie habe daher den österreichischen Außenminister kontaktiert. Bosnien wartet laut der Außenministerin außerdem auf Impfstoff-Lieferungen im Rahmen des COVAX-Programms.

Das Außenministerium in Wien wollte am Montag auf Anfrage nicht auf die konkrete Kritik eingehen. "Österreich setzt sich innerhalb der EU intensiv dafür ein, die Westbalkan-Staaten bei der Weitergabe von Impfstoffen aus den kollektiven EU Ankäufen konkret zu unterstützen", hieß es in einer Stellungnahme. Die Planungen seien im Gange. Österreich arbeite hier eng mit anderen Partnern und der Europäischen Kommission zusammen. Gerade in Krisenzeiten sollte die EU ein greifbares Zeichen der Solidarität setzen, erklärte das Außenministerium, "es wäre allerdings verfrüht, konkrete Zahlen und Daten in Bezug auf die geplanten Lieferungen an einzelne Länder zu nennen."

Während Serbien dank Impfstofflieferungen aus China und Russland eines der Länder in Europa mit der höchsten Impfrate ist, hinken die anderen Westbalkanländer hinterher. Serbien hat daher bereits mehrere Nachbarländer mit Impfstoff-Geschenken bedacht. Auch Bosnien erhält Impfstoff-Dosen vom Nachbarland. Der serbische Landesteil, die Republika Srpska, hat am Montag 20.000 Dosen vom russischen Vakzin Sputnik V aus Serbien erhalten. Die größere bosnische Entität, die Bosniakisch-Kroatische Föderation, soll laut Medienberichten am morgigen Dienstag den ersten Impfstoff von Astra Zeneca aus Serbien erhalten. Vereinbart wurde die Lieferung von 5.000 Impfstoffdosen.