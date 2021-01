Impfung - Burgenland: Keine falschen Impflinge, Kritik am Bund

Keine Anzeigen bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt

Gerüchte, dass unberechtigte Personen bereits eine Corona-Impfung bekommen haben, hat es im Burgenland in den vergangenen Tagen immer wieder gegeben. Aus dem Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hieß es am Dienstag, dass man vielen nachgegangen sei, aber keine bestätigt wurden. Eine Sprecherin kritisierte jedoch den Bund, der den Heimen zunächst geraten habe, mit übrig gebliebenen Impfdosen auch Personen, die regelmäßig in Heime kommen, zu versorgen.

Doskozils Sprecherin betonte gegenüber der APA, dass Gerüchten über zu Unrecht geimpfte Personengruppen nachgegangen werde. Bestätigt hätten sich keine. Sie verwies jedoch auf ein Schreiben von Bundesseite Ende Dezember, wonach Personen, die regelmäßig in Heimen verkehren, geimpft werden können, damit keine Dosis verloren geht. Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) meinte dazu in einem Statement: "Die Verteilung der Impfstoffe durch die Altenwohn- und Pflegeheime wurde nach Übernahme des Leads durch das Land sofort eingestellt. Gemeinsam mit der Ärztekammer Burgenland, wurden übrig gebliebene Impfstoffe an Ärzte und Personal im niedergelassenen Bereich verimpft. Dadurch konnten bislang mehr als 200 Personen aus diesem Bereich geimpft werden."

Bei der Staatsanwaltschaft Eisenstadt lagen am Dienstag keine Anzeigen über etwaige fälschlich vorgezogene Impflinge vor, erklärte eine Sprecherin gegenüber der APA.