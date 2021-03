Impfung - Chaos in Indien bei Freigabe der Impfungen für alle über 60

Regierungschef Modi medienwirksam mit einheimischem Vakzin geimpft

Indiens Premierminister Narendra Modi ist am Montag gegen Covid-19 geimpft worden. Die medienwirksam in Szene gesetzte Injektion mit dem in Indien entwickelten Impfstoff Covaxin wurde überschattet von einem Fehler im Online-Buchungssystem für Termine: Tausende Menschen im ganzen Land wurden an Impfzentren abgewiesen, obwohl sie eigentlich einen Termin hatten.

Die indische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, 300 Millionen Menschen bis Ende Juni zu impfen. Seit Beginn der Impfkampagne im Jänner haben allerdings erst 14 Millionen Menschen eine Injektion bekommen, hauptsächliche Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der Sicherheitskräfte. Der Covaxin-Impfstoff war als zweites Vakzin im Land zugelassen worden - obwohl die Daten von klinischen Tests noch nicht vollständig veröffentlicht wurden.

Seit Montag können sich in Indien theoretisch alle über 60-Jährigen und alle über 45-Jährigen mit schweren Erkrankungen impfen lassen, vielerorts herrschte am Montag aber wegen des Fehlers im Buchungssystem Chaos. "Als ich hier angekommen sind, haben sie meine Registrierungsnummer aus dem Regierungsportal überprüft und gesagt, dass sie diese nicht in ihrem System haben", berichtete der 79-jährige Balachandran Gopalan an einer Klinik in Neu Delhi.

Mit mehr als 11,1 Millionen Corona-Fällen ist Indien hinter den USA weltweit das Land mit den zweitmeisten Corona-Fällen. Jüngst war die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder gestiegen, in einigen Regionen wurden deshalb neue Beschränkungen verhängt.