Impfung - Deutscher Ärztepräsident erwartet steigende Bereitschaft

Reinhardt: "Für Geimpfte verliert die Pandemie ihren Schrecken"

Der deutsche Ärztepräsident Klaus Reinhardt erwartet in den kommenden Monaten mehr Bereitschaft in der Bevölkerung für eine Corona-Impfung. "Für Geimpfte verliert die Pandemie ihren Schrecken, sie werden sich besser fühlen und entspannter sein. Das wird ansteckend sein, aber im positiven Sinne", sagte der Chef der deutschen Bundesärztekammer dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (RND/Mittwoch).

Bisher zeigen Umfragen, dass sich nur etwas mehr als die Hälfte der Deutschen impfen lassen will, für eine Herdenimmunität sind zwischen 65 und 70 Prozent nötig. Aber: Solange nicht jeder, der geimpft werden möchte, ein Vakzin bekommen könne, müssten weiter Schutzregeln eingehalten werden – auch von den Geimpften. Wenn genügend Impfstoff zur Verfügung stünde, dürften Impfgegner nach Ansicht von Reinhardt aber nicht mehr mit der Rücksichtnahme der Gesellschaft rechnen. "Sie müssen mit dem Risiko leben, unter Umständen auch schwer an Covid-19 zu erkranken. Sie können die Gesellschaft nicht in Geiselhaft nehmen", warnte der Ärztepräsident.

Reinhardt forderte zudem die deutsche Regierung und die Länderchefs auf, bei der Entscheidung über eine Verlängerung des harten Lockdowns die Zielmarke von 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner pro Woche zu überdenken. "Ob wir uns strikt an der Inzidenz von 50 orientieren, muss man mit Blick auf andere wichtige Faktoren, wie zum Beispiel die psychosozialen Folgen der Schulschließungen, genau abwägen", sagte Reinhardt dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Es sei eine Langfriststrategie zum Schutz der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen nötig. "Warum ist es so schwer, deutschlandweit feste Senioren-Zeitfenster für Einkäufe im Einzelhandel zu schaffen oder spezielle Terminslots in öffentlichen Einrichtungen?"