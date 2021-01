Impfung - Edtstadler spricht sich für europäisches Zertifikat aus

Europaministerin: "Mobilität ist eine Grundvoraussetzung"

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich für einen europäischen Impfpass ausgesprochen. "Ich halte ein Impfzertifikat, das koordiniert ist und das auch gleich ausschaut, für einen ganz wesentlichen Teil", sagte Edtstadler gegenüber dem ORF am Montag vor ihrem virtuellen Treffen mit ihren EU-Amtskollegen. Denn "Mobilität ist eine Grundvoraussetzung" für das Wirtschaften, das Reisen und den Tourismus.

Auf die Frage, ob mit dem Zertifikat eine "privilegierte Klasse" geschaffen werde, da der Impfstoff derzeit noch nicht für alle Österreicher ausreicht, antwortete Edtstadler: "Wir treten dafür ein, dass Impfen freiwillig ist" und, dass sich jeder, der sich impfen lassen möchte, auch tatsächlich eine Impfung bekommt. Dann sollte "es aber auch möglich sein, mit einheitlichen Standards nachzuweisen, dass man diese Impfung hat".

Wann es das Impfzertifikat geben kann, ist noch nicht klar. Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen bei ihrem Sondergipfel zur Coronavirus-Pandemie am Donnerstag darüber debattieren.

"Mit dem neuen Virus haben wir natürlich eine besondere Lage, eine Herausforderung, wir müssen alles tun, damit wir die Ausbreitung hier eindämmen", sagte die Europaministerin zu Grenzkontrollen. Von der heutigen Sitzung mit ihren EU-Amtskollegen erhofft sie sich, weitere Koordinationsmöglichkeiten diesbezüglich zu besprechen - "um gegen dieses Virus anzukämpfen, und dennoch Wirtschaften, Arbeitsplatzerreichung zu ermöglichen".

Angesprochen auf die schleppende Impfstrategie der EU, erklärte Edtstadler, dass "es natürlich eine Herausforderung ist, einen sicheren Impfstoff auch in der notwendigen Menge zu produzieren". Gleichzeitig verwies sie darauf, dass die Lieferzusagen für das erste Quartal eingehalten werden können und die EU-Kommission alles dafür tue, dass "tatsächlich ausreichend Impfstoff produziert werden kann". Nun gelte es die Zeit zu nutzen, die Menschen "davon zu überzeugen, dass das ein sicherer Impfstoff ist und dass dieser tatsächlich ein 'Game Changer' sein wird".

Die Europaminister beschäftigen sich am Montag auch wieder einmal mit der Zukunft Europas. "Ich denke gerade jetzt, wo wir noch mitten in der Pandemiebekämpfung sind, ist es Aufgabe der Politik mit den Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam auch darüber nachzudenken, weil man diese Europäische Union in Zukunft resilienter, noch widerstandsfähiger und besser aufstellen kann", sagte Edtstadler zur Zukunftskonferenz. "Ich hoffe, sehr, dass wir einen Schritt weiter kommen."

Unter der portugiesischen EU-Ratspräsidentschaft soll endlich der Startschuss der EU-Zukunftskonferenz erfolgen. Die Konferenz will eine stärkere Bürgerbeteiligung an europäischen Fragen ermöglichen. Ursprünglich hätte der auf zwei Jahre angesetzte Dialog bereits im Mai beginnen sollen - wegen der Corona-Pandemie war das aber nicht möglich. Auch ein Streit um den Vorsitz der Konferenz blockierte den Start.