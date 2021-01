Impfung - Emirate haben mehr als eine Million Menschen geimpft

Im weltweiten Vergleich an zweiter Stelle

Im Kampf gegen das Coronavirus haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bereits mehr als eine Million Menschen geimpft. Das Land sei bei der Impfstoffverabreichung im weltweiten Vergleich an zweiter Stelle, schrieb der emiratische Vizepräsident und Emir von Dubai, Scheich Mohammed bin Raschid al-Maktum, am Dienstag bei Twitter.

Das Land hatte die Marke von einer Million Corona-Impfungen bereits am Sonntag überschritten. Ziel ist, im ersten Quartal 2021 die Hälfte der Bevölkerung zu impfen. In dem Land am Persischen Golf leben rund zehn Millionen Menschen.

Spitzenreiter beim Tempo der Corona-Impfungen ist nach Informationen von Oxford-Forschern Israel. Die Website "Our World in Data", einem Projekt der Universität Oxford zusammen mit dem gemeinnützigen Global Change Data Lab, vergleicht verschiedene Staaten nach der Zahl der verabreichten Dosen pro 100 Einwohner. Dabei belegt Israel den ersten Platz, gefolgt von den Emiraten und Bahrain.