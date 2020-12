Impfung - Erste britische Patientin erhielt zweite Dosis

91-Jährige rief nach Geburtstag zur Immunisierung auf: "Wenn ich sie mit 90 bekommen kann, können Sie es auch"

Vor drei Wochen wurde Margaret Keenan als erster Mensch in Großbritannien gegen das Coronavirus geimpft - nun hat die mittlerweile 91-Jährige die zweite Dosis des Mittels erhalten. Der Großmutter wurde die Spritze am Dienstag in der mittelenglischen Stadt Coventry gesetzt.

Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen pro Person nötig. "Es ist fantastisch zu sehen, dass Margaret Keenan ihre zweite Dosis der Pfizer-Biontech-Corona-Impfung bekommen hat", twitterte Gesundheitsminister Matt Hancock. "Wir werden es gemeinsam durch diese Pandemie schaffen."

Der Chef des Klinikums, Andy Hardy, sagte, die Pflegekräfte hätten seit der ersten Impfung am 8. Dezember den Kontakt mit "Maggie" Keenan gehalten. "Wir freuen uns, dass Margaret sich zu Hause gut erholt hat", sagte Hardy. "Es ist wichtig, dass jeder, der kann, sich impfen lässt." Premierminister Boris Johnson hatte zu Weihnachten verkündet, bisher hätten knapp 800.000 Menschen eine Dosis erhalten.

Keenan hatte nach der Impfung vor drei Wochen weltweit Schlagzeilen gemacht. Ihre Landsleute hatte "Maggie" dazu aufgerufen, sich ebenfalls die Impfung verabreichen zu lassen: "Wenn ich sie mit 90 bekommen kann, können Sie es auch." Sie hatte zwischen den beiden Impfungen Geburtstag gefeiert.