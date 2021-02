Impfung - Erste chinesische Vakzine in Ungarn eingetroffen

Lieferungsstart mit 550.000 Dosen

Die ersten 550.000 Dosen des chinesischen Corona-Impfstoffes Sinopharm sind am Dienstag in Ungarn eingetroffen. Das gab der ungarische Krisenstab bekannt. In 84 Kühlcontainern seien die Vakzine mit einer Sondermaschine von Peking nach Budapest transportiert worden. Diese Dosen sollen für die Immunisierung von 275.000 Bürgern ausreichen und von Hausärzten verimpft werden. Sinopharm hat bisher keine Genehmigung in der EU.

Ungarn hatte von China insgesamt fünf Millionen Dosen bestellt. Mit der Verimpfung könne begonnen werden, wenn das Ungarische Zentrum für Volksgesundheit (NNK) die Genehmigung erteilt, erklärte der Krisenstab. Die Nutzung des russischen Impfstoffes Sputnik V, von dem Ungarn zwei Millionen Dosen bestellt hat und der in der EU ebenfalls noch nicht zugelassen ist, war von der Behörde bereits erlaubt worden. Mit den chinesischen stünden bereits fünf Vakzine zur Verfügung: Pfizer/Biontech, AstraZeneca, Moderna, Sputnik V und eben Sinopharm.

Bisher wurden in Ungarn rund 340.000 Bürger geimpft. Der rechtsnationale Premier Viktor Orban hatte am Montag im Parlament betont, dass bis Ende Mai 3,5 Millionen mehr Menschen in Ungarn immunisiert werden können als in einem ähnlich großen EU-Land, das nur westliche Impfstoffe einsetzt. Orban drängt auf die Verlängerung des Notstandes, der der Regierung außerordentliche Vollmachten garantiert. Kommende Woche soll das Parlament abstimmen.

Nach den neuen aktuellen Fallzahlen verstarben in den vergangenen 24 Stunden 85 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus, 823 Neuinfizierte wurden verzeichnet. 3.979 Corona-Kranke befinden sich im Spital, 318 werden künstlich beatmet. In Quarantäne sind 20.224 Menschen. Rund 3,4 Millionen Testungen wurden durchgeführt.