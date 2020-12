Impfung - Erste Corona-Impfdosen für Island eingetroffen

"Heute ist ein Tag der guten Nachrichten"

Island hat am Montag eine erste Lieferung an Corona-Impfstoff erhalten. "Heute ist ein Tag der guten Nachrichten", sagte Gesundheitsministerin Svandis Svavarsdottir auf einer Pressekonferenz. Knapp 10.000 Dosen des von Biontech und Pfizer entwickelten Mittels wurden den Angaben nach aus Amsterdam eingeflogen. Damit sollen ab Dienstag zunächst Mitarbeiter des Gesundheitswesens und Menschen in Pflegeheimen geimpft werden.

Der Inselstaat mit rund 368.0000 Einwohnern verzeichnet seit Beginn der Pandemie rund 5.700 bestätigte Infektionen, 28 Menschen starben mit dem Erreger Sars-CoV-2. Andere nordeuropäische Länder wie Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden hatten am Samstag ihre ersten Chargen erhalten.