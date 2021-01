Impfung - Etwa Hälfte der über 80-jährigen Steirer schon angemeldet

Rund 30.000 von 75.000 Personen umfassender Zielgruppe registrierten sich bisher für Impftermin

Beinahe die Hälfte aller über 80-Jährigen in der Steiermark haben sich bis Dienstag kurz vor Mittag für eine Corona-Schutzimpfung angemeldet. Die Registrierung war am Montag um 8.00 Uhr gestartet worden - sowohl online als auch telefonisch. Von den etwa 75.000 Personen der Zielgruppe hatten sich bis Dienstag 11.00 Uhr mehr als 30.000 angemeldet, hieß es in einer Aussendung des Landes Steiermark.

Impfkoordinator Michael Koren wies noch einmal daraufhin: "Der Registrierungszeitpunkt hat keinerlei Auswirkungen auf die Priorisierung der Impftermine, die klar seitens des Bundes vorgegeben ist." Je nach Verfügbarkeit des Impfstoffes - die Prognosen ändern sich dazu fast täglich - würden dann Impftermine möglichst lokal über den Hausarzt organisiert. Koren bat um Geduld: "Wenn die Impfstoffe geliefert werden, wird es dann sehr schnell gehen."

So manche über 80-Jährige warten allerdings nicht nur auf die Impfung, sondern auch noch auf den Brief mit der Einladung zur Anmeldung. In Graz etwa waren im Dienstag noch immer nicht alle Briefe zugestellt. Sie seien vergangene Woche Donnerstag und Freitag abgeschickt worden, hieß es aus dem Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP). Anmelden können sich die über 80-Jährigen aber dennoch bereits und viele haben das online auch schon gemacht. Die Registrierung wird übrigens per Mail, SMS oder Brief bestätigt. Ab kommenden Montag, 1. Februar, können sich dann auch alle anderen Steirerinnen und Steirer für die Impfung voranmelden.

(S E R V IC E - www.impfen.steiermark.at )