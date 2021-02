Impfung - EU-Abgeordnete befragen Pharma-Geschäftsführer

Parlamentarier gegen Klagen und Exportverbote

Pünktlich zum Auftakt des EU-Videogipfels werden sich die Geschäftsführer der Corona-Impfstoffhersteller am Donnerstag den Fragen von EU-Abgeordneten im Europaparlament stellen. An dem Hearing nehmen Pascal Soriot (AstraZeneca), Stephane Bancel (Moderna), Franz-Werner Haas und Antony Blanc (beide CureVac), Stan Erck (Novavax) sowie die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides teil.

In einem zweiten Panel werden auch Paul Stoffels von Johnson & Johnson sowie Angela Hwang von Pfizer Rede und Antwort stehen. Die Europaabgeordneten wollen von den Pharma-Herstellern vor allem präzise Angaben, ob diese die mit der EU vereinbarten Lieferungen in der nächsten Zeit einhalten können. Außerdem wollen sie wissen, wie es um die Produktionskapazitäten der Hersteller in der EU steht. Sie wollen die Pharma-Manager außerdem zur Entstehung der Verträge mit der EU befragen.

Dabei dürfte vor allem der Hersteller AstraZeneca im Fokus stehen, der Ende Jänner überraschend eine drastische Kürzung der Liefermenge an die EU angekündigt hatte. AstraZeneca betonte am Mittwoch gegenüber der APA, dass die Dosen-Lieferprognose für das zweite Quartal auf Einhaltung des Vertrags abziele.

Von Klagen gegen die Impfstoff-Produzenten wollen die Europaabgeordneten absehen. Klagen würden in der derzeitigen Situation keine Lösung bringen, sagte der Vorsitzende des für Gesundheit zuständigen Umweltausschusses, Pascal Canfin. Auch der Leiter des Industrieausschusses, Cristian Busoi, warnte Klagen der EU gegen die Impfstoffhersteller würden die Situation nur verschlimmern. Beide Europaabgeordneten sprachen sich außerdem gegen Exportverbote von Impfstoff durch die EU aus. Die geltenden Exportkontrollen seien zur Erfassung von Daten notwendig, doch sei die EU auch von Impfstoff-Importen aus anderen Teilen der Welt abhängig, betonten sie.

Die vom EU-Parlament organisierte Anhörung der Pharma-Geschäftsführer sei weltweit einzigartig, sagte Canfin. Bisher sind in der EU die Impfstoffe von BioNTech/Pfizer, Moderna und AstraZeneca zugelassen.