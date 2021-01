Impfung - EU-Abgeordneter: Orban soll Lieferverträge offenlegen

Ungarische Pensionistenvertreter protestieren gegen chinesisches Vakzin

Der ungarische EU-Abgeordnete Istvan Ujhelyi hat die rechtsnationale Regierung des eigenen Landes rund um die Beschaffung von Corona-Impfstoffen der "Lüge" bezichtigt und am Samstag auf Facebook die Offenlegung der von der Regierung unter Premier Viktor Orban abgeschlossenen Lieferverträge für Vakzine gefordert. Das sei im öffentlichen Interesse, erklärte Ujhelyi. Orban mache in Sachen eigener verfehlter Beschaffungspolitik einmal mehr die EU zum Sündenbock.

Der Regierungschef hatte am Freitag in einem Gespräch mit dem staatlichen Kossuth-Radio die vermeintlich schleppende Lieferung von Corona-Impfstoffen über die Europäische Union kritisiert. Orban betonte, dass die Impfzentren im Land bereitstünden. Hätte man genug Impfdosen, könnte man die Bevölkerung innerhalb von zwei Wochen impfen, sagte der rechtsnationalistische Politiker. Bisher werden in Ungarn, wie auch in anderen EU-Ländern, der Impfstoff aus der Kooperation zwischen dem US-Konzern Pfizer und dem deutschen Unternehmen BioNTech sowie jener der US-Firma Moderna verabreicht.

Laut Ujhelyi waren es direkt die Regierungen der einzelnen Mitgliedstaaten und nicht die EU-Kommission, die am Ende Verträge mit den Impfstoffherstellern abschlossen. Deswegen sollte die ungarische Regierung genau wissen, wie viele Dosen wann in Ungarn zu erwarten seien, so der sozialistische Politiker. Orban persönlich habe an den Gesprächen der EU-Staats- und Regierungschefs teilgenommen, bei denen die Kommission autorisiert wurde, Verhandlungen im Namen der Mitgliedstaaten mit den Impfstoff-Herstellern über die gemeinsame EU-Bestellung zu führen. Hätte die ungarische Regierung nicht daran teilnehmen und auch bei den Verhandlungen mit den Produzenten eigenständig agieren wollen, hätte sie dazu die Möglichkeit gehabt, betonte der sozialistische Politiker. Orban kritisiere somit einen europäischen Prozess, an dem er aktiv teilgenommen habe. Am Ende der Verhandlungen hätten die Mitgliedsländer gesondert Verträge mit den Herstellern abgeschlossen und individuell entschieden, welche Menge von welchem Impfstoff sie bestellen.

Unterdessen sorgt der geplante Einsatz des chinesischen Corona-Impfstoffs in Ungarn für Proteste. Das Produkt von Sinopharm ist bisher in der EU nicht zugelassen. Orban will nach einer Zulassung separat in Ungarn 1,7 Millionen Menschen, die vor allem Risiko-Gruppen angehören, impfen lassen. Dagegen protestiert der Rat der Pensionisten-Organisationen (NYUSZET). Auch die Menschen über 60 Jahre hätten ein Recht auf einen Impfstoff, der auch von der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) genehmigt sei. Nur das biete Sicherheit und später Bewegungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union. "Es ist inakzeptabel, dass die Regierung die ältere Generation mit Vakzinen unsicheren Ursprungs und - laut klinischen Tests - mit wesentlich geringerer Wirkung impfen lassen will", kritisierte NYUSZET in seiner Aussendung.