Impfung - EU-Gesundheitsagentur ECDC veröffentlichte neue Karte

Die EU-Gesundheitsagentur ECDC hat eine neue, derzeit noch unvollständige Karte zum Überblick über die Lieferungen und Verimpfung des COVID-19-Impfstoffes in EU- und EWR-Ländern auf ihrer Homepage veröffentlicht. Eingemeldete Daten werden dort künftig auf einem Dashboard dargestellt, hieß es am Montag auf der Webseite. Die Zahlen würden am Dienstag für die vorangegangene Woche und am Freitag für die aktuelle Woche aktualisiert.

(Dashboard: http://go.apa.at/diGyIGWt)