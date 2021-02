Impfung - EU-Kommission will weitere Produktionsengpässe verhindern

Von der Leyen hatte auf möglicher Probleme bei Rohstoffen für Vakzine verwiesen - Unterstützung von Merkel und Macron

Die EU-Kommission will weitere Produktionsengpässe bei den für die EU-Mitgliedstaaten bestellten Corona-Impfstoffen verhindern. Die Impfstoffproduktion sei ein komplexer Prozess und erfordere eine Reihe von Inhaltsstoffen, sagte ein Sprecher am Freitag in Brüssel. Die Behörde behalte deshalb die Frage reibungslos funktionierender Lieferketten "genau im Auge". Eine eigens gegründete Taskforce solle in Zusammenarbeit mit der Industrie "mögliche Engpässe" verhindern.

Die EU-Kommission, die den Impfstoff-Einkauf für die Mitgliedstaaten organisiert hat, sieht sich derzeit wegen Produktionsproblemen der Hersteller und Lieferverzögerungen massiver Kritik ausgesetzt. Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte in einem Interview mit mehreren Zeitungen am Donnerstag eingeräumt, dass die Behörde das Problem der Massenproduktion unterschätzt habe und möglicherweise überzogene Erwartungen geweckt habe.

Der Kommissionssprecher betonte aber am Freitag, dass die Behörde die sechs Hersteller, mit denen sie vergangenes Jahr Verträge geschlossen hat, "insbesondere auf Basis (...) ihrer Kapazität zur Produktion des Impfstoffs" ausgewählt habe. Ein industrieller Prozess könne aber "immer im geringeren oder größeren Maße durch unvorhergesehene Elemente beeinträchtigt werden".

Von der Leyen schloss deshalb auch neue Engpässe nicht aus. "Es wird sicher immer wieder passieren, dass Werke kurzzeitig weniger liefern können", sagte sie laut "Süddeutscher Zeitung". "Und wir müssen auch immer darauf vorbereitet sein, dass es in unseren weltumspannenden Lieferketten zu Engpässen bei Rohstoffen für die Vakzine kommt. Dieses Problem sollten wir nicht unterschätzen."

Die Behörde tue nun "alles, was in unsere Macht steht", um die angestrebte Lieferung von 300 Millionen Dosen im zweiten Quartal sicherzustellen, sagte der Sprecher weiter. Dazu sei die Taskforce unter Industriekommissar Thierry Breton gegründet worden. Ihre Aufgabe sei es, "in engem Kontakt mit den Herstellern" Lösungen bei Probleme zu finden und eine mögliche Anpassung ihrer Impfstoffe an neue Corona-Varianten vorzubereiten.

Im Streit um die Engpässe bei Corona-Impfstoffen haben sich die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hinter die EU und Von der Leyen gestellt: "Wir unterstützen die Arbeit der Kommission und der Kommissionspräsidentin", sagte Merkel in Berlin nach einer rund zweistündigen Videokonferenz mit Macron. Die Produktion eines Impfstoffes sei "keine Sache, die man von heute auf morgen machen kann", betonte sie.

Auch Macron sagte: "Ich unterstütze den europäischen Ansatz, den wir gewählt haben." Die Lage bezeichnete er allerdings als äußerst ernst: "Wir stehen mitten in der Schlacht und wir müssen kämpfen." Zugleich drückte der französische Präsident aufs Tempo: Die EU habe 2,3 Millionen Impfdosen gekauft, nun müsse die Beschaffung und die zusätzliche Produktion in Europa beschleunigt werden, forderte er. Zudem müssten die Vakzine an die hoch ansteckenden Mutanten angepasst werden. "Ab April wird vieles besser laufen", zeigte sich Macron überzeugt.