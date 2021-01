Impfung - EU-Parlament für Kontrollen der Impfstoffhersteller

Sobotka unterhielt sich virtuell mit Sassoli über Corona-Situation - Gemeinsames Holocaust-Gedenken der Parlamente in Europa angedacht

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat sich am Donnerstag in einer Videokonferenz mit EU-Parlamentspräsident David Sassoli über die Corona-Pandemie und die Lieferung der Impfstoffe ausgetauscht. Sobotka habe dabei besonders die Impfstoff-Beschaffung und die aktuellen Lieferschwierigkeiten angesprochen. Sassoli habe betont, dass das EU-Parlament sich für Kontrollen in den Verträgen mit den Herstellern eingesetzt habe, teilte die Parlamentskorrespondenz am Abend mit.

Die Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission funktioniere diesbezüglich gut, so Sassoli. Auch zeige die Debatte um die Veröffentlichung der Verträgen mit den Herstellern, wie wichtig Transparenz sei, betonte der Italiener.

Außerdem habe man über ein gemeinsames Holocaust-Gedenken, die Zukunft der EU und die Erweiterung der Westbalkanstaaten gesprochen, teilte die Parlamentskorrespondenz am Donnerstagabend mit.

Ein weiteres Thema des Gesprächs seien die Schutzmaßnahmen in den beiden Parlamenten gewesen. Im Zusammenhang mit dem gestrigen Holocaust-Gedenktag, an dem sich das österreichische Parlament an der "We-Remember"-Kampagne beteiligt hat, äußerte Sobotka die Hoffnung auf eine gemeinsame europäische Aktion für das nächste Jahr. Eine Beteiligung aller Parlamente der EU-Staaten würde ein starkes Signal gegen Antisemitismus senden, zeigte sich Sobotka überzeugt. Sassoli begrüßte dies und sagte seine aktive Unterstützung zu.