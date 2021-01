Impfung - EU-Parlament plant eigenes Impfzentrum

Pläne sind aber noch sehr vage - Belgien führt Regie

Das EU-Parlament plant die Einrichtung eines eigenen Impfzentrums oder einer Impfstraße an seinem Sitz in Brüssel für die Vakzine gegen Corona. In dem Zentrum könnten sowohl Abgeordnete als auch die Bevölkerung geimpft werden, hieß es am Donnerstag in Delegationskreisen des Parlaments. Federführend bei der Planung sollen aber die belgischen Gesundheitsbehörden sein.

Details dazu seien erst in Vorbereitung, hieß es weiter. Starten könnten die Impfungen den inoffiziellen Angaben zufolge im März oder im April. Das EU-Parlament wolle dabei keine Präferenz nach Rang sondern nach Risikogruppen. Die Pläne konzentrierten sich demnach auf Risikogruppen ab 60 bzw. 65 Jahre, hieß es. Als Ort sei das ehemalige Abgeordnetenrestaurant im Gespräch.

Die Infos dazu seien aber spärlich, hieß es in den Delegationskreisen.

Aus der SPÖ-Delegation hieß es auf Anfrage gegenüber der APA, die SPÖ-Europa-Abgeordneten hätten sich zum Teil für die Impfungen in den Bundesländern vorangemeldet und würden warten bis sie an der Reihe seien.