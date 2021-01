Impfung - EU-Ratschef Michel: Alle rechtlichen Optionen ausschöpfen

EU-Vertrag könnte "dringende Maßnahmen" ermöglichen

Die EU muss notfalls "alle rechtlichen Möglichkeiten und Durchsetzungsmaßnahmen" ausschöpfen, um eine "wirksame Impfstoff-Produktion und Versorgung für unsere Bevölkerung sicherzustellen", hat EU-Ratspräsident Charles Michel am Donnerstag in einem Antwortschreiben an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) betont. Möglich sei etwa ein Rückgriff auf Artikel 122 im EU-Vertrag. Dies würde der EU und den EU-Mitgliedstaaten die legalen Mittel geben" für dringende Maßnahmen", so Michel.

Was dies konkret bedeuten würde, führte Michel nicht näher aus. Michel antworte dabei auf ein Schreiben, das Kurz und seine Amtskollegen aus Dänemark (Mette Frederiksen), Griechenland (Kyriakos Mitsotakis) und Tschechien (Andrej Babis) vor einem EU-Videogipfel an den EU-Ratspräsidenten geschrieben hatten. Darin forderten sie eine rasche und unbürokratische Zulassung weiterer Impfstoffe durch die Europäische Arzneimittelagentur EMA. Michel dankte den vier Regierungschefs nunmehr für deren "wertvolle Anregungen".

"Bedauerlicherweise sind die zuletzt angekündigten Verzögerungen durch einige Pharma-Unternehmen ein Grund zu echter Besorgnis", schrieb Michel weiter. Die Verpflichtungen der Pharma-Unternehmen müssten eingehalten werden. "Ungerechtfertigte Verzögerungen würden die Leben von Millionen Menschen gefährden." Er unterstütze zwar weiter die Suche nach einer Verhandlungslösung über Dialog mit den Firmen, doch müsse sich die EU mit allen rechtlichen Mitteln wappnen, so Michel.

AstraZeneca hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, wegen Produktionsproblemen in einem Werk in Belgien vorerst deutlich weniger Impfstoff liefern zu können als vorgesehen. Brüssel kritisiert, dass die Lieferungen an Länder außerhalb der EU wie Großbritannien nicht eingeschränkt werden.